YouTube domina a livello globale, Instagram spodesta Netflix e TikTok negli USA

YouTube, con oltre 2,7 miliardi di utenti attivi nel 2024, mantiene saldamente la sua posizione di leader nel settore dello streaming video a livello mondiale. L'interfaccia intuitiva e l'algoritmo di raccomandazione efficiente contribuiscono in modo determinante al suo successo globale. Particolarmente interessante è l'espansione di YouTube in Medio Oriente, con l'Arabia Saudita in testa per consumo di contenuti pro capite.

La top 10 dei servizi video ad aprile 2024 secondo Omdia in vari paesi, purtroppo non c'è l'Italia

Instagram, con 1,5 miliardi di utenti, è in forte crescita, soprattutto grazie alle sue funzioni video. Negli Stati Uniti, in particolare, Instagram ha superato Netflix e TikTok, conquistando il secondo posto nella classifica dei servizi video più popolari. Questo successo è dovuto in gran parte al formato breve e accattivante dei Reels, molto apprezzato dai giovani. Anche in Europa Instagram Reels va molto bene, tanto che in Spagna si è aggiudicato il terzo posto tra i servizi video più utilizzati, come rivelato da Maria Rua Aguete, Senior Director of Research di Omdia, durante Conecta Fiction.

I FAST channel (Free Ad-Supported Streaming TV) stanno rapidamente guadagnando terreno, specialmente negli Stati Uniti e in Brasile, dove hanno addirittura superato i servizi di pay TV tradizionali. Si prevede che i ricavi dei FAST channel raggiungeranno i 12 miliardi di dollari entro il 2028, di cui 10 miliardi provenienti dal solo Nord America. Piattaforme come Tubi e Roku sono tra le preferite dagli utenti, con il 60% che guarda FAST channel mensilmente, rispetto al 55% che utilizza servizi di pay TV.

"Stiamo assistendo a un periodo di trasformazione nel modo in cui le persone consumano contenuti video", afferma Rua Aguete. L'ascesa di Instagram e dei FAST channel dimostra come le preferenze degli spettatori siano in continua evoluzione, con una crescente domanda di contenuti brevi, coinvolgenti e gratuiti.