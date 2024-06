Ci sono riferimenti a Beyond Good and Evil 2 nella remaster di Beyond Good & Evil

Sono presenti dei riferimenti a Beyond Good and Evil 2 nella remaster di Beyond Good & Evil, a quanto pare: stando alle informazioni fornite da Ubisoft, la 20th Anniversary Edition includerà una missione collegata sul piano narrativo agli eventi del secondo capitolo.

"Scopri di più sull'infanzia di Jade e sul suo legame con la storia di Beyond Good and Evil 2 grazie a una nuova caccia al tesoro in tutta Hillys! Raccogli ricompense cosmetiche esclusive man mano che avanzi nel gioco ed esplori il pianeta", si legge in una delle descrizioni della remaster, ma non è tutto.

"Questa edizione speciale conterrà una caccia in cui i giocatori potranno scoprire di più sul passato di Jade e raccogliere ricompense cosmetiche esclusive. La nuova missione esclusiva rivelerà anche qualcosa in più sul legame narrativo con Beyond Good and Evil 2, dimostrando il costante impegno di Ubisoft nei confronti del franchise", recita il testo di una mail inviata agli utenti.