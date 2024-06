Hidetaka Miyazaki vorrebbe lavorare a un jRPG, ma che non sia King's Field o Enchanted Arms

"Credo che molti di questi giochi siano troppo legati ai rispettivi game director, che hanno quasi inventato quello stile", ha detto Miyazaki. "Non credo esista uno scenario in cui io stesso lavorerei a un episodio di King's Field, e lo stesso si può dire per Enchanted Arms."

Stiamo parlando di titoli realizzati da FromSoftware rispettivamente nel 1994 e nel 2006, che rientrano dunque nel catalogo dello studio giapponese ma che, come ha spiegato il creatore di Dark Souls ed Elden Ring, possiedono una caratterizzazione autoriale molto precisa.

Durante un'intervista con Rolling Stone, Hidetaka Miyazaki ha detto che gli piacerebbe lavorare a un jRPG tradizionale , ma che non abbia a che fare con franchise come King's Field o Enchanted Arms, opere a suo avviso troppo legate ad altri sviluppatori.

Armored Core? Magari sì

Esiste tuttavia un'eccezione: Armored Core. Hidetaka Miyazaki ha collaborato alla realizzazione di Last Raven e di altri episodi della serie, e di conseguenza sente quell'universo come qualcosa che in qualche modo gli appartiene, e con cui tornerebbe volentieri a cimentarsi.

Hidetaka Miyazaki

"Ho lavorato ad Armored Core 4 e Armored Core: For Answer", ha spiegato il game director giapponese. "Queste esperienza mi ha permesso di inserire la mia interpretazione all'interno di Armored Core VI: Fires of Rubicon e di svilupparla."

Esiste dunque la possibilità che in futuro Miyazaki riprenda questo percorso, donando alla serie di Armored Core un approccio ancora più particolare e suggestivo, in linea con le sue altre opere? Ancora presto per dirlo.

Per il momento è piuttosto il caso di celebrare il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation e Xbox.