Elden Ring: Shadow of the Erdtree è disponibile da oggi su PC, PlayStation e Xbox: l'attesa espansione dell'action RPG firmato FromSoftware ci condurrà in un nuovo, appassionante viaggio fra gli straordinari scenari del gioco, mettendoci alle prese con sfide ancora più impegnative.

La migliore espansione di sempre?

Il DLC con la media voto più alta di sempre su Metacritic, Shadow of the Erdtree alza decisamente l'asticella per quanto concerne le espansioni, e lo fa grazie alla sua straordinaria profondità e a contenuti in grado di tenerci occupati anche per trenta ore.

Cone le sue tantissime armi e armature leggendarie, un repertorio di mosse arricchito in maniera sostanziale, infinite combinazioni possibili per quanto concerne l'equipaggiamento e nemici davvero memorabili, Shadow of the Erdtree si pone senz'altro come il coronamento di una fantastica esperienza.

Qualità che non abbiamo mancato di sottolineare nella nostra recensione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ponendo l'accento sull'incredibile design delle mappe, sulla quantità enorme di nuove armi e poteri, nonché sulla già citata corposità di un'espansione davvero, davvero ricca di contenuti.

E se per caso ve lo stavate chiedendo, abbiamo pubblicato uno speciale su come accedere all'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring, preparandosi al meglio per affrontare questa nuova avventura.