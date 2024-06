Stando alle valutazioni riportate su Metacritic, Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha la media voto più alta di sempre per un DLC: l'espansione firmata FromSoftware vanta al momento un punteggio di 95 sulla base di oltre cento recensioni.

Si tratta di un risultato superiore rispetto al precedente punto di riferimento per i contenuti scaricabili, ovverosia The Witcher 3: Blood and Wine, che conferma la straordinaria qualità della nuova avventura sviluppata da Hidetaka Miyazaki e dal suo talentuoso team.

A contribuire alla media di Shadow of the Erdtree sono stati sicuramente i molteplici perfect score assegnati all'espansione, che è davvero riuscita a coinvolgere e sorprendere la critica in attesa del lancio ufficiale, fissato al 21 giugno su PC, PlayStation e Xbox.