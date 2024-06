Black Myth: Wukong è su un numero enorme di liste dei desideri su Steam

Per dire, attualmente è su più liste di desideri di Hollow Knight: Silksong, Frostpunk 2 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che figurano tra i titoli più desiderati su Steam .

Black Myth: Wukong pare essere destinato a diventare un enorme successo , almeno stando a quanti utenti PC lo hanno messo nella loro lista dei desideri su Steam: più di quattro milioni . Il gioco sembra inoltre essere prenotatissimo in Cina in edizione fisica, dove sta facendo il tutto esaurito. Insomma, a questo punto è davvero difficile che qualcosa vada storto, vista la risonanza mondiale che sta avendo.

Successo in arrivo

I dati sulle liste dei desideri non sono in realtà pubblici, ma sono stati stimati da GameDiscoverCo, solitamente molto precisa sul punto. La compagnia ha analizzato tutti i giochi presentati ai recenti eventi estivi e ha valutato le loro prestazioni in termini di nuove aggiunte alle liste dei desideri su Steam.

Dopo il Summer Game Fest, Black Myth: Wukong pare essere stato inserito in più di 854.000 nuove liste dei desideri, facendo meglio di qualsiasi altro gioco presentato tra Xbox Games Showcase, PC Gaming Show 2024, IGN Live e tutti gli altri eventi svoltisi dal 7 al 13 giugno. Il titolo di Game Science è seguito da Civilization VII (+593k), Once Human (+281.000), e Dragon Ball: Sparkling! Zero (+182.000), Delta Force: Hawk Ops (+138.000), DOOM: The Dark Ages (+138.000), e Monster Hunter Wilds (+129.000).

Quindi, secondo GameDiscoverCo, Black Myth: Wukong sarebber attualmente su oltre 4 milioni di liste dei desideri. Da notare che il 60-70% di utenti che lo aspettano proverrebbe dalla Cina, territorio dove sono già state aperte le prenotazioni delle edizioni fisiche, con risultati enormi.

Stando ai report, l'hype è stato così forte che le copie fisiche dell'edizione deluxe del gioco hanno raggiunto i 160.000 preordini nel giro di poche ore dalla pubblicazione su JD.com, dove erano disponibili solo 10.000 copie (a 275 euro circa l'una). La seconda tornata di prenotazioni è andata ancora meglio, con più di 700.000 registrazioni, come raccontato dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad.

Per il resto vi ricordiamo che Black Myth: Wukong è un gioco di ruolo d'azione ispirato al romanzo Viaggio in Occidente. Sarà disponibile a partire dal 20 agosto 2024 su PC e PS5, con la versione Xbox Series X/S che uscirà in seguito.