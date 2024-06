I Puffi Dreams, tra salti e sogni nella demo di un platformer adatto a tutte le età

I videogiochi sono una cosa seria, ci viene spesso da ripetere, e non sono "cose da bambini". Pur vero che questo tipo di apologia risulta alle volte necessario, va ricordato che i videogiochi possono essere cose da bambini e non c'è nulla di male. Certi prodotti sono pensati per i più piccoli e questo è il loro punto di forza, come nel caso di I Puffi Dreams, che abbiamo avuto la possibilità di provare con una breve versione di prova. Il gioco è previsto per la fine del 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

I Puffi Dreams è un platform 3D classico La demo che abbiamo avuto modo di provare era assolutamente preliminare ed esplicitamente mancante di vari elementi, da alcuni dettagli dell'interfaccia grafica fino ad arrivare a una vera introduzione del gioco e delle sue meccaniche. Quello che possiamo fare, quindi, è comprendere se il nucleo del gameplay sia solido e a che tipo di pubblico può rivolgersi. Rispondendo a questa domanda, possiamo affermare che I Puffi Dreams è un classico gioco di piattaforme in 3D pensato ovviamente per i più piccoli. L'azione si svolge perlopiù in percorsi a scorrimento laterale, col nostro Puffo che deve evitare nemici, saltare sopra trampolini e raccogliere il solito enorme numero di collezionabili, partendo dalle ciliege, passando per delle bolle azzurre e quant'altro, che si sbloccano completando piccole sfide secondarie di natura platform. Pad alla mano le fasi di piattaforme scorrono tranquillamente e danno l'impressione che il gioco sia stato pensato sì per i più giovani, ma senza banalizzare la sfida in modo eccessivo. Anzi, in un paio di situazioni crediamo che i più piccoli potrebbero avere anche qualche difficoltà a navigare il gioco, ma non sappiamo se la demo mancasse di indicatori necessari a comprendere più facilmente la direzione da prendere o se semplicemente il design di I Puffi Dreams sia poco verbale.

È un gioco adatto a tutte le età? Non ci sono infatti grandi indicazioni su dove andare e cosa fare, non un tutorial scritto che spieghi i tasti, le capacità del nostro Puffo o renda palese che per attivare un certo elemento è necessario eseguire una certa azione. Si deve scoprire e intuire da sé cosa fare: ripetiamo però che non è chiaro quanto sia frutto di una scelta del team e quanto invece sia una conseguenza della incompletezza della demo. Sicuramente sarà necessario capire quanto I Puffi Dreams vorrà venire in soccorso del giocatore, anche considerando che già dal secondo livello le cose iniziano a farsi un po' più elaborate. Una sfida platform a forma di scacchiera con cuscini rimbalzanti e foglie sulle quali saltare Se nella prima area, a tema boschivo, per arrivare alla fine bastava andare a destra e fare attenzione a qualche pericolo, con la tranquillità di avere vite infinite con un checkpoint non troppo lontano, nella seconda zona, a tema palazzo, il gameplay varia in modo intrigante, ma complesso con un sistema di specchi che mostrano elementi invisibili nel percorso, con anche intere piattaforme nascoste, passaggi e pericoli. Si tratta di un mix di elementi che un adulto può gestire, ma che i piccolissimi potrebbero faticare ad affrontare inizialmente. Ciò che si dovrà capire nel gioco completo è se si tratta di un'avventura adatta veramente a qualsiasi età oppure se sia consigliato accompagnare i piccoli nell'esperienza con l'ausilio della modalità cooperativa (cosa che chiaramente non tutti possono e vogliono fare). L'area del villaggio dei Puffi, che fa da centro nevralgico, dove risiede la banda musicale Sappiamo che nel gioco completo avremo un totale di quattro mondi, con dodici livelli principali, sedici livelli secondari e anche tre livelli speciali con missioni uniche, come una missione furtiva e un gioco ispirato a Tetris. Non mancheranno poi boss e molteplici Puffi da controllare che daranno accesso a meccaniche di gameplay diverse. La speranza quindi è che l'opera punti molto sulla varietà. Anche la varietà visiva sarà importante e per ora i due livelli proposti hanno messo in mostra aree curate e colorate, con tanti dettagli e una musichetta piacevole.

I Puffi Dreams fa una buona prima impressione, proponendosi come un platformer 3D colorato, classico, ma solido e potenzialmente adatto a tutte le età senza però banalizzare il design dei livelli. La demo manca di vari pezzi e questo rende dare un giudizio preliminare ancora più difficile rispetto al solito, ma non c'è nulla di problematico in quanto abbiamo visto finora e se siete in cerca di un gioco cooperativo per i più piccoli, dovreste tenere d'occhio l'opera di Microids in attesa della versione completa prevista per fine anno.