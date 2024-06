iOS 18 scatena il potenziale dell'IA su iPhone 15 Pro Max

Core ML: il motore dell'intelligenza artificiale

Durante la WWDC 2024, Apple ha presentato gli aggiornamenti al framework Core ML, che svolge un ruolo cruciale nell'integrazione di modelli di machine learning nelle app. La nuova struttura dati MLTensor, ottimizzata per i processori Apple, consente di sfruttare al meglio la Neural Processing Unit (NPU) per il calcolo su matrici multidimensionali, i tensori, alla base dell'apprendimento automatico.

E i test condotti su Geekbench di fatto confermano l'impatto delle ottimizzazioni di iOS 18: su iPhone 15 Pro Max, il punteggio nel test di Core ML è aumentato del 25% rispetto a iOS 17.5.1, dimostrando un notevole miglioramento nell'efficienza di elaborazione dei modelli di machine learning.

L'ottimizzazione del software per l'intelligenza artificiale è un passo fondamentale per Apple, in vista del lancio della suite di strumenti Apple Intelligence. Questa nuova piattaforma promette di portare l'intelligenza artificiale a un livello superiore su iOS e macOS, aprendo nuove possibilità per sviluppatori e utenti.

L'aumento delle prestazioni previsto con iOS 18

L'azienda prevede inoltre un aumento delle prestazioni del Neural Engine per l'iPhone 15 Pro, che si adatterà a diversi modelli di machine learning. Ciò include anche un aumento marginale del 2% per MobileNet v3, un aumento del 66% per il modello ALBERT e un guadagno incredibile del 700% nelle prestazioni di SSD MobileVit v2. È sorprendente vedere come l'A17 Pro abbia ospitato un Neural Engine sottodimensionato mentre l'azienda aspettava il rilascio di iOS 18 e Apple Intelligence per sfruttare il suo vero potenziale.

iOS 18 si preannuncia così come un aggiornamento rivoluzionario per le prestazioni di machine learning su iPhone 15 Pro Max. Grazie alle ottimizzazioni di Core ML, gli utenti potranno sperimentare app più veloci e reattive, con funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale. L'attesa per l'uscita ufficiale di iOS 18 cresce, e le premesse sono più che promettenti.

Voi che cosa ne pensate? Avete già provato la beta o aspettate la versione definitiva?