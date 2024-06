Uno sviluppatore di Life by You si sfoga dopo la cancellazione, comunicata a pochi giorni dal lancio

Willem Delventhal, uno sviluppatore di Life by You, si è sfogato dopo la cancellazione del gioco, annunciata ieri da Paradox Interactive, pubblicando un post a titolo personale sul proprio profilo LinkedIn.

Delventhal ha rivelato che il publisher ha comunicato al team le proprie intenzioni quando mancavano appena due settimane al lancio di Life by You in accesso anticipato su Steam. Inutile dire che la notizia non è stata accolta con grande entusiasmo, anzi.

"Oggi sono devastato nell'annunciare che, per la seconda volta in due anni, il mio gioco è stato cancellato e sono stato licenziato. Sì, questa volta è stato un vero spettacolo di m*rda, ragazzi", ha scritto lo sviluppatore.

"Sapevo da tempo che avremmo potuto essere chiusi. Stavamo lavorando attivamente a un life simulator iper-moddabile chiamato Life By You: una risposta indie alla vecchia IP di The Sims, ma fortemente incentrata sui contenuti generati dagli utenti."

"Per quanto riguarda questo progetto, stavamo andando *estremamente bene*. Non posso condividere numeri specifici, ma posso dire che avevamo una metrica interna a cui miravamo e che era stata approvata, superando quel target in maniera significativa. Abbiamo anche ricevuto l'approvazione qualche settimana prima del lancio."