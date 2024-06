Life by You è stato cancellato definitivamente

L'editore Paradox Interactive e lo studio di sviluppo Paradox Tectonic hanno annnunciato la cancellazione definitiva del simulatore di vita Life by You , dopo aver rinviato più volte il lancio in accesso anticipato. Era previsto su Steam ed Epic Games Store, ma non ce l'ha fatta ad arrivare sul mercato, nonostante fosse praticamente pronto.

Il messaggio della cancellazione

Questo il messaggio con cui Paradox ha dato l'annuncio: "Purtroppo, abbiamo deciso di cancellare l'uscita del nostro attesissimo simulatore di vita, Life by You. È stata una decisione incredibilmente difficile da prendere ed è un chiaro fallimento da parte di Paradox nel soddisfare le aspettative nostre e della community.

Capiamo che questa scelta solleva grandi domande; speriamo quindi di chiarire almeno in parte perché abbiamo deciso per la cancellazione, invece di concedere un ulteriore posticipo.

Life by You è in sviluppo da molto tempo e siamo sempre stati entusiasti delle potenzialità del gioco. La nostra speranza è sempre stata quella che potesse lasciare il segno in questo genere, che per noi è nuovo ed entusiasmante. Ecco perché abbiamo deciso di posticiparlo due volte: per dare allo studio e al gioco una possibilità concreta di realizzare il potenziale che ci abbiamo visto. Ad ogni rinvio, abbiamo riscontrato dei miglioramenti, che col senno di poi potrebbero averci portato a concentrarci sui dettagli invece che sulla visione d'insieme.

Qualche settimana fa, abbiamo deciso di rimandare l'uscita in accesso anticipato per rivalutare Life by You, poiché ritenevamo ancora che fosse carente in alcune aree chiave. Sebbene tra le opzioni ci fosse un'ulteriore proroga, quando abbiamo avuto una visione del gioco più ampia, abbiamo capito che la strada per un lancio di cui potevamo sentivamo sicuri era troppo lunga e incerta.

Questo non vuol dire che il gioco non avesse qualità promettenti; Life by You aveva molti punti di forza e dietro c'era il duro lavoro del team che li ha resi possibili. Tuttavia, quando siamo arrivati al punto di pensare che più tempo non ci avrebbe avvicinati abbastanza a una versione che ci avrebbe soddisfatti, allora abbiamo ritenuto meglio fermarci. Ovviamente è una situazione dura e deludente per tutti quelli che hanno speso il loro tempo e il loro entusiasmo sul progetto, soprattutto perché la nostra decisione è arrivata in una fase così avanzata del processo di sviluppo.

Due personaggi nella loro abitazione

In definitiva, il nostro lavoro è quello di pubblicare giochi divertenti, interessanti e stimolanti per i nostri giocatori, e ogni nostra decisione dovrebbe essere presa tenendo presente questo scopo. Quando ci riusciamo, guadagniamo lo stipendio. Allora, come possiamo essere sicuri di non ritrovarci più in questa situazione? Onestamente, non ci sono certezze. Sviluppare videogiochi è difficile, e sicuramente commetteremo errori che, come sempre, diventeranno evidenti col senno di poi, ma che comunque non dovrebbero raggiungere questa portata. Dobbiamo analizzare attentamente cosa ci ha portato qui e vedere quali cambiamenti dobbiamo fare per migliorare. Alla fine, la nostra missione rimane la stessa e continueremo a prendere tutte le misure necessarie per perseguirla."