Un dirigente di Paradox ha spiegato il perché della cancellazione di Life by You

Il chief creative officer di Paradox Interactive, Henrik Fåhraeus, ha spiegato il motivo per cui il simulatore di vita Life by You è stato cancellato nell'imminenza del lancio in accesso anticipato. Semplicemente era peggiore di The Sims 4 in ogni campo , ossia non aveva elementi significativi migliori rispetto a quelli del gioco di Maxis.

Una ferita aperta

Life By You era stato pensato come un concorrente diretto di The Sims 4 e come tale veniva visto anche esternamente, almeno fino alla sua cancellazione avvenuta a giugno 2024. Intervistato da Game File, Fåhraeus ha ammesso che il gioco ha fallito nei suoi obiettivi.

"Quello che c'è in un gioco in accesso anticipato deve essere davvero, davvero rifinito e divertente", ha spiegato il dirigente. "Ci possono essere molte cose che mancano e non esserci tanti contenuti. Ma deve essere un'esperienza davvero buona. Non penso che Life by You ce l'avrebbe potuta fare per l'immediato futuro. Inoltre, non penso che avesse delle caratteristiche migliori di quelle di The Sims 4."

Si tratta di una dichiarazione molto forte, soprattutto perché proviene dai vertici di Paradox Interactive. Inoltre esprime anche una certa sfiducia verso il team che ha lavorato al gioco, chiuso dopo la cancellazione, che evidentemente non è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati, almeno stando alla compagnia. È altrettanto evidente che la cancellazione di Life by You è stata traumatica per tutti all'interno di Paradox, visti i toni asprissimi con cui se ne parla.

Peccato per come è andata, perché a The Sims 4 avrebbe fatto davvero bene un po' di concorrenza di alto livello.