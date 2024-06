Paradox Interactive chiude il team di Life by You, dopo aver cancellato il gioco: vediamo il motivo

I fan sono ovviamente dispiaciuti di questa perdita, visto che la speranza era che il videogioco potesse proporre qualche nuova idea all'interno del genere. Purtroppo non è l'unica notizia negativa: Paradox Interactive ha infatti anche deciso di chiudere il team di sviluppo, Paradox Tectonic , visto che Life by You era l'unico progetto in sviluppo.

Come vi abbiamo segnalato ieri, Paradox Interactive ha deciso di cancellare Life by You , un simil-The Sims che sembrava quasi pronto per arrivare sul mercato in formato accesso anticipato.

La comunicazione di Paradox sulla chiusura di Tectonic

Tramite un comunicato ufficiale, la compagnia dichiara: "Paradox Interactive ha deciso di cessare ulteriori operazioni nello studio di proprietà Paradox Tectonic (Tectonic) a Berkeley, in California. Lo studio ha guidato dal 2019 lo sviluppo del gioco Life by You, la cui pubblicazione è stata cancellata, e impiega 24 persone."

"Questa è una notizia difficile e drastica per i nostri colleghi di Tectonic, che hanno lavorato duramente alla pubblicazione Early Access di Life by You. Purtroppo, con la cancellazione del loro unico progetto, dobbiamo prendere la dura decisione di chiudere lo studio. Siamo profondamente grati per il loro duro lavoro nel tentativo di portare Paradox all'interno di un nuovo genere", afferma Fredrik Wester, CEO di Paradox Interactive.

Questo è solo l'ennesimo annuncio negativo per l'industria, visto che tantissimi team sono stati chiusi o hanno subito cancellazioni negli due anni. Uno dei casi più eclatanti recenti è stato quello di Xbox, che ha chiuso quattro team, ma negli ultimi giorni abbiamo visto anche la chiusura di Pieces Interactive, il team responsabile di Alone in the Dark.