Embracer ha chiuso Pieces Interactive, il team responsabile di Alone in the Dark, Titan Quest e Magicka 2

Senza fare rumore, Embracer Group ha chiuso anche Pieces Interactive , il team di sviluppo che di recente ha lanciato il reboot di Alone in the Dark e in precedenza aveva sviluppato Magicka 2 e diversi altri titoli nei suoi 17 anni di storia .

17 anni di storia di Pieces Interactive

Pieces Interactive si è fatto conoscere inizialmente con titoli originali e interamente gestiti dal team indie come Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf e Kill to Collect, che hanno dimostrato subito delle notevoli capacità da parte dello studio.

L'immagine che ha annunciato la chiusura di Pieces Interactive

Successivamente, ha preso parte a progetti collegati anche a franchise esterni di notevole calibro.

Ha lavorato ad espansioni e aggiornamenti di Titan Quest, nonché allo sviluppo di Magicka 2 per Paradox, di cui ha praticamente gestito completamente i lavori, oltre a diversi DLC della serie.

Il team ha collaborato con Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media e RaceRoom Entertainment. Nel 2017 è stato acquisito da Embracer Group, colosso già lanciato nella sua impressionante espansione alla conquista dell'industria videoludica, e sotto questa etichetta ha sviluppato il reboot di Alone in the Dark.

Probabilmente il progetto di maggior rilievo nella sua storia, Alone in the Dark resta dunque l'ultimo gioco in assoluto per Pieces Interactive, che è stato chiuso a breve distanza dal lancio del titolo in questione, all'interno della gigantesca ristrutturazione di Embracer che ha portato già a una grande quantità di chiusure.

Nonostante la cosa non venga esplicitata, è possibile che le vendite inferiori alle aspettative di Alone in the Dark abbiano contribuito alla volontà di chiudere il team da parte di Embracer.