Alone in the Dark e Outcast: A New Beginning hanno venduto meno del previsto

Nell'ultimo rapporto finanziario di Embracer Group, sono emersi risultati negativi per Alone in the Dark e Outcast: A New Beginning, due dei doppia A più chiacchierati di inizio anno, che evidentemente non hanno risuonato con il pubblico.

Di entrambi non sono stati svelati i numeri esatti, ma si è parlato di risultati sotto alle aspettative, nonostante la buona ricezione da parte del pubblico. Una delle motivazioni date a questi risultati è stata l'accoglienza della critica, non sempre positiva, che comunque da sola non spiega il tonfo.

Insomma, si tratta più che altro di un'altra conferma che certi prodotti non funzionano più sul mercato tradizionale, se non a fronte di enormi investimenti per far loro raggiungere determinati standard, che di loro sono impossibili per team medio piccoli e che di fatto hanno alterato la percezione generale del pubblico, soffocando il mercato.