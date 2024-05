iPad batte Surface: il tablet di Apple vende molto di più del PC di Microsoft

Nel panorama competitivo dei tablet, Apple ha preso un netto vantaggio con il suo iPad Pro M4 da 13 pollici, superando di gran lunga il più recente Surface Pro di Microsoft in termini di ordini per dispositivi con display OLED. Questo marcato contrasto nei volumi evidenzia una chiara preferenza del mercato per il prodotto Apple rispetto ai suoi concorrenti.

iPad vince di molto: perché? Un iPad Pro L'Apple M4 iPad Pro da 13 pollici non solo offre un display OLED di ultima generazione come standard ma stabilisce anche nuovi standard di qualità visiva e efficienza energetica con la tecnologia Tandem OLED. Questa novità consente schermi più luminosi e durevoli, dimostrando l'impegno di Apple nell'offrire la migliore esperienza utente possibile. Una delle motivazioni però potrebbe non essere legata al brand: Microsoft per il display OLED sul Surface Pro chiede 500 dollari, una cifra molto elevata che però viene accompagnata dal passaggio al chipset Snapdragon X Elite e 16GB di RAM LPPDR5X. Apple, al contrario invece, non richiede un sovrapprezzo risultando già integrato nel nuovo iPad Pro.