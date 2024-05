Star Wars: Hunters, un trailer presenta l'arena di Vespaara dello sparatutto free-to-play

Come possiamo vedere, pur trattandosi di una sola enorme arena da combattimento, al suo interno sono presenti vari scenari di battaglia dalle conformazioni differenti, con mappe urbane, altre all'interno di fabbriche, altre nella neve, e così via, che simulano alcuni dei più grandi scenari di battaglie della galassia di Star Wars.

Zynga ha pubblicato un nuovo trailer di Star Wars: Hunters che presenta la grande arena di Vespaara , dove si svolgeranno gli accesi scontri di questo titolo free-to-play in arrivo il prossimo mese.

Un action shooter in una Galassia lontana, lontana

Vi ricordiamo che Star Wars: Hunters sarà disponibile a partire dal 4 giugno su Nintendo Switch, iOS e Android. Si tratta di un action shooter in terza persona dove i giocatori vestono i panni di cacciatori di taglie provenienti da ogni parte della galassia che si sfidano in scontri frenetici per stabilire chi è il migliore, con Jedi, Sith, mandaloriani, robot, Wookie e altri ancora tra i personaggi del cast disponibile al lancio.

Se volete farvi un'idea di Star Wars: Hunters vi suggeriamo di leggere la nostra recensione pubblicata in occasione del "lancio soft" avvenuto lo scorso anno, per quanto con il lancio della versione definitiva sono state apportate ulteriori migliorie alla formula, con ribilanciamenti e sistemi di monetizzazione revisionati, e dal punto di vista contenutistico, come ad esempio con l'aggiunta di nuovi personaggi giocabili.