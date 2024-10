Licenziamenti in arrivo in NaturalMotion, il team di Star Wars: Hunters

L'editore Zynga ha annunciato di essere in procinto di operare dei licenziamenti dentro a NaturalMotion , team di sviluppo acquisito nel 2014, prima che Zynga stessa fosse acquisita da Take-Two. Recentemente NaturalMotion ha lanciato lo sparatutto free-to-play Star Wars: Hunters per sistemi mobile, che evidentemente non deve avere avuto un grande successo, visto che non ha fatto recedere la compagnia dai suoi propositi.

Tagli

Le motivazioni sono sempre le stesse lette in altri casi simili: "Per operare in modo più efficiente, abbiamo preso la difficile decisione di rivedere le nostre operazioni nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il che potrebbe avere un impatto su un certo numero di posti di lavoro negli Stati Uniti e nel Regno Unito", ha spiegato un portavoce della compagnia a Games Industry.

Sostanzialmente i dirigenti stanno valutando chi licenziare nei due team che compongono lo studio di sviluppo e che sono divisi nelle due nazioni indicate. Si parla di una riduzione di personale limitata, come spiegato: "Riteniamo che questi cambiamenti contribuiranno a garantire che lo studio sia sostenibile a lungo termine e allineato con le nostre esigenze di sviluppo future."

Non è chiaro se i licenziamenti di NaturalMotion facciano parte dei 580 posti di lavoro tagliati entro la fine dell'anno di cui ha parlato Take-Two in passato. Comunque sia, già c'erano voci in merito al ghigliottinamento della compagnia, con l'ufficio di Birmingham che si voleva in procinto di essere chiuso in seguito all'annuncio di ristrutturazione fatto dalla casa madre.

Il portavoce ha concluso il suo messaggio affermando che per ora non ci sono altre informazioni da condividere.