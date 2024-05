Silent Hill 2: la versione LEGO è fatta così bene che la gente ne vorrebbe un gioco vero

Silent Hill 2 viene considerato uno dei giochi horror più influenti di sempre, ammirato e citato da moltissimi titoli successivi e ancora oggi ricordato per le sue enormi qualità, tra le quali la splendida atmosfera, nonché dei personaggi azzeccatissimi per una storia profonda e appassionante. Shirbler ha voluto realizzare un crossover con i LEGO che rispettasse il più possibile l'originale , creando delle immagini inquietanti, pur nella loro leggerezza stilistica. Del resto sempre di LEGO stiamo parlando.

Mentre siamo ancora qui in attesa di scoprire la data d'uscita del remake di Silent Hill 2 di Bloober Team, che dovrebbe cadere nel 2024 (se tutto andrà bene), scopriamo l'opera di Shirbler, artista che ha voluto mescolare il gioco di Konami con i LEGO , ottenendo un risultato davvero ottimo, tanto che molti fan stanno chiedendo che diventi un prodotto completo. Naturalmente sanno che è molto difficile che accada, ma desiderare non costa niente.

LEGO Silent Hill 2

Silent Hill è inquietante anche in versione LEGO

L'incontro con Pyramid Head

Protagonista delle immagini e ovviamente James Sunderland, rifatto in stile LEGO, che indossa la sua famosa giacca mentre tiene in mano una torcia elettrica. In un'immagine lo vediamo all'esterno, in giro per la città, mentre nella successiva finisce faccia a faccia con Pyramid Head, la creatura più iconica del gioco, nonché dell'intera serie. L'opera di Shirbler, per quanto delimitata, non solo ha mostrato le sue capacità, ma ha anche risuonato con i fan della serie, che ora vorrebbero giocare a qualcosa di simile.

"Lo giocherei sicuramente, ben fatto", si può leggere in un commento, mentre un altro ha espresso la sua delusione per il fatto che fosse solo un'immagine amatoriale: "Ti odio per avermi fatto pensare che ci fosse un gioco LEGO di Silent Hill". "Immagina solo se Lego Dimensions esistesse ancora e ci si potesse fare questo lol", ha esclamato un altro commento, facendo riferimento al titolo cancellato nel 2017, composto da diversi mondi fatti in stile LEGO.

Detto questo, a voi piacerebbe una versione LEGO di Silent Hill 2? Probabilmente non sarebbe molto spaventosa, ma sarebbe comunque un tributo interessante a quello che è giustamente considerato un grande classico.