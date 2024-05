Elgato 4K Pro, la recensione della scheda di acquisizione interna che supporta l'8K (più o meno)

Elgato 4K Pro è sostanzialmente l'aggiornamento allo standard HDMI 2.1 di Elgato 4K60 Pro MK.2, con l'ampliamento delle risoluzioni supportate in passthrough. Come il suo predecessore, con cui condivide la piattaforma base, è quindi una scheda di acquisizione interna per PC Windows che vi permette di catturare contenuti in 4K fino a 60 FPS sfruttando tutte le funzioni dello standard HDMI più recente; allo stesso tempo però, permette di guardare al futuro permettendo il passthrough dei contenuti a 4K144 e persino 8K60. A differenza di Elgato 4K X (qui la nostra recensione della scheda di acquisizione esterna), non permette quindi la cattura di video in 4K fino a 144Hz, ma ci permetterà in futuro di visualizzare correttamente su TV e monitor i contenuti in risoluzione 8K mentre li registriamo a una risoluzione massima di 4K a 60 FPS. Ma entriamo nel dettaglio di caratteristiche tecniche e risoluzioni supportate nella nostra recensione di Elgato 4K Pro.

Caratteristiche tecniche Il design di Elgato 4K Pro è rimasto sostanzialmente quello classico Elgato 4K Pro ha il classico design da scheda di acquisizione interna PCIe 2.0 x4, con cavo HDMI 8K da 2 metri incluso in una confezione priva di plastica; la scheda tecnica, come detto, rappresenta invece un aggiornamento all'HDMI 2.1 del precedente modello. Questo significa che la nuova scheda supporta fino alla risoluzione 8K a 60 FPS con HDR e VRR in passthrough, mentre la registrazione con HDR10 arriva fino a 60 FPS in 4K, 144 FPS a 1440p e 240 FPS in 1080p. Rispetto alla scheda esterna Elgato 4K X non abbiamo limitazioni per la registrazione in HDR, che quindi può essere acquisita a tutte le risoluzioni supportate. +1 L'aggiornamento all'HDMI 2.1 permette poi il supporto completo a tutte le funzioni dello standard di collegamento di ultima generazione. Queste includono anche il Variable Refresh Rate (VRR) e l'Auto Low Latency Mode (ALLM). Confermata ovviamente anche la compatibilità con tutte le console sul mercato: PS5 e Xbox, ma anche Nintendo Switch, Steam Deck, ROG Ally e molte altre, inclusi gli iPad. Non sono ancora confermate, invece, la certificazione G-Sync né il supporto completo alle risoluzioni ultra-wide, ma Corsair continua a essere al lavoro su questo fronte. Allo stesso modo, il supporto all'audio 5.1, promesso al momento dell'uscita, non è ancora stato implementato, quindi la scheda al momento supporta solo l'audio stereo. Scheda tecnica Elgato Game Capture 4K Pro Risoluzione massima passthrough: fino a 8K 60 FPS (non supporta Display Stream Compression)

Esperienza d'uso Elgato 4K Pro all'interno della nostra configurazione di prova L'esperienza d'uso di Elgato 4K Pro è buona. Come al solito, una volta installata la scheda in uno slot PCIe libero nella scheda madre, è sufficiente ottenere i driver tramite il software Elgato 4K Capture Utility e il gioco è fatto. A quel punto possiamo selezionare la sorgente all'interno dei programmi che utilizziamo di solito, che siano OBS, Streamlabs, Streamyard o lo stesso Elgato 4K Capture Utility (ma tenete sempre a mente i limiti interni a ogni software). Se state facendo un upgrade, tenete solo a mente che la scheda prende energia direttamente dalla scheda madre e l'utilizzo di un PCIe 2.0 x4 rende questo modello ovviamente più energivoro rispetto a quelli in HD del passato con collegamento x1. Rispetto alla 4K60 Pro MK.2, invece, non ci sono differenze. Compatibilità Proprio come per Elgato 4K X, la compatibilità di Elgato 4K Pro è garantita con tutte le console, inclusi i PC handheld come Steam Deck e ROG Ally. Su PC funziona però solo in ecosistema Windows (Windows 10 64 bit o superiore) e su Windows 11 siamo riusciti a gestire senza problemi tutte le risoluzioni supportate, con diversi dispositivi. Per chi possiede un Elgato 4K60 Pro MK.2 le differenze potrebbero essere difficili da notare L'input lag nella finestra di acquisizione è impercettibile, sia che si utilizzi un secondo PC da gioco sia se si sta acquisendo da console. La soluzione interna rimane insomma preferibile nelle configurazioni a singolo monitor, mentre in caso di utilizzo di uno schermo extra le schede esterne hanno un vantaggio importante in termini di versatilità (e nel caso di Elgato 4K X, come abbiamo visto, anche di risoluzioni supportate). Per il resto non abbiamo riscontrato criticità, né nell'utilizzo del classico OBS, né sfruttando il software Elgato 4K Capture Utility. Elgato 4K Capture Utility Il software Elgato 4K Capture Utility è migliorato molto nel corso degli anni Elgato 4K Capture Utility è il software base di Corsair per la registrazione, ma non è obbligatorio utilizzarlo se siete abituati con OBS o altri software di registrazione. Di base, comunque, nel corso degli anni è migliorato molto ed oggi offre opzioni per regolare il bitrate, la risoluzione e il frame rate; è presente l'anteprima con schermo del gioco in registrazione e il supporto all'opzione Flashback Recording, che salva in cache una porzione di filmato anche mentre non si sta registrando, permettendo di "tornare indietro" e recuperare magari le fasi iniziali di un'azione di gioco non preventivata. Scontata la compatibilità con Elgato Stream Deck e tutte le funzioni correlate.

Elgato 4K Pro è un'ottima scheda di acquisizione, che va ad aggiornare quel poco che mancava all'Elgato 4K60 Pro MK.2. Proprio questa natura di aggiornamento pensato per introdurre funzioni tipiche dell'HDMI 2.1, utili ma non indispensabili per una buona registrazione, la rende difficile da consigliare al suo prezzo di listino, che al momento della scrittura di questa recensione supera di ben 100€ quello medio del vecchio modello. Anche rispetto alla più versatile 4K X non si mostra nettamente superiore, ma in questo caso l'assenza completa di lag su configurazioni a monitor singolo e minori limitazioni nell'uso dell'HDR possono essere dei punti di forza determinanti per un'importante fetta di utenza.