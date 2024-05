The Rogue Prince of Persia disponibile in accesso anticipato su Steam

Dopo un'attesa prolungata, finalmente The Rogue Prince of Persia è disponibile in accesso anticipato su Steam, acquistabile al prezzo di 19,99€ (in offerta lancio a 17,99€).

Sviluppato da Evil Empire, gli stessi che hanno curato diverse espansioni di Dead Cells pe Motion Twins, è un roguevania che rilegge in modo davvero particolare la serie nata dal genio di Jordan Mechner. Attualmente non si sa nulla delle inevitabili versioni console, che probabilmente arriveranno quando sarà pubblicata la versione finale del gioco.

La versione in accesso anticipato, contiene l'intero primo atto di The Rogue Prince of Persia. Evil Empire pubblicherà gli altri atti successivamente, ascoltando i commenti dei giocatori per apportare le opportune modifiche al gioco e per guidare lo sviluppo dei nuovi contenuti.