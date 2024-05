F1 24: ecco data e orario di sblocco di standard e Champions Edition su PS5, Xbox e PC

Il lancio di F1 24 si avvicina a grandi passi e per questo motivo EA e Codemasters hanno svelato i dettagli precisi su data e orario di lancio del gioco su PS5, Xbox Series X|S e PC sia per quanto riguarda la versione standard che la Champions Edition, che permette di giocare con alcuni giorni di anticipo.

I contenuti della Champions Edition

Per completezza, ricordiamo che F1 24 Champions Edition è disponibile al prezzo di 99,99 euro su console e di 89,99 euro su PC. Oltre al gioco base, include il già citato accesso anticipato di 3 giorni, 18.000 PitCoin per acquisti in-game, 1 Pass Podio VIP, 2 nuove Icone carriera scuderia, livree della stagione 2024 e altri extra minori.

F1 24 promette un'esperienza di guida ancora più realistica e coinvolgente che in passato, che farà sentire i giocatori come dei veri piloti di Formula 1. Ciò è stato possibile grazie a un modello di guida ulteriormente raffinato trmaite un sistema di fisica di ultima generazione. Torna anche la modalità Carriera, con i giocatori che possono impersonare uno dei professionisti della F1, leggende del passato o un pilota creato da zero tramite l'editor. In attesa della recensione, ecco il nostro provato di F1 24.