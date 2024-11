F1 24 è stato aggiornato per PlayStation 5 Pro e ora arriva fino a 8K

Electronic Arts ha annunciato l'aggiornamento di F1 24 per PlayStation 5 Pro, con tanti miglioramenti tecnici che aumentano la qualità visiva. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del gioco con licenza ufficiale FIA Formula One World Championship. "Grazie alla straordinaria grafica in 8K e al Ray Tracing avanzato, i giocatori potranno avvicinarsi alla griglia di partenza come mai prima d'ora in una delle esperienze F1 più realistiche mai viste fino ad adesso," ha vantato l'editore americano spiegando la novità.