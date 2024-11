La prima patch di Dragon Age: The Veilguard regala un'armatura a tema Mass Effect e risolve vari bug

Bioware ha pubblicato la prima patch di Dragon Age: The Veilguard, mirata a risolvere alcuni bug e problemi riscontrati su PC e console. Non solo, l'aggiornamento include anche un piccolo bonus a tema Mass Effect per festeggiare l'N7 Day, il giorno delle celebrazioni della serie.

Nello specifico parliamo di un armatura dai colori e i motivi che ricordano quello del franchise sci-fi di Bioware. Non si tratta di un DLC a pagamento, ma di un contenuto completamente gratuito. Una volta installato l'aggiornamento, troverete il set nella Lighthouse, in uno scrigno vicino al banco da lavoro dopo aver completato la missione "The Singing Blade" di Harding. Gli sviluppatori precisano che si tratta di un'armatura solo estetica, quindi non include statistiche o bonus particolari.