In Gears of War: E-Day torneranno gli storici doppiatori di Marcus Fenix e Dominic Santiago

The Coalition ha fatto un annuncio che renderà sicuramente felici i fan della serie Gears of War: in Gears of War: E-Day, il prossimo capitolo della serie, che sarà anche il prequel ufficiale della stessa, torneranno gli storici doppiatori di Marcus Fenix e Dominic Santiago, John DiMaggio e Carlos Ferro rispettivamente. Immaginiamo che in molti ne saranno contentissimi, visto l'ottimo lavoro fatto nei precedenti capitoli della saga e l'importanza dei due personaggi.