Gears of War: E-Day non sarà sviluppato solo da The Coalition, arriva in aiuto il noto People Can Fly

People Can Fly - noto sviluppatore di Painkiller (2004), Bulletstorm (2011), Gears of War: Judgment (2013), and Outriders (2021) - ha annunciato che aiuterà nella realizzazione di Gears of War: E-Day .

La dichiarazione completa di People Can Fly

"People Can Fly è entusiasta di lavorare a Gears of War: E-Day, il prossimo gioco principale della celebre serie Gears of War, in qualità di partner di co-sviluppo con The Coalition. Siamo onorati di tornare nel mondo di Gears of War, un franchise profondamente radicato nella storia del nostro studio. In qualità di sviluppatore principale dell'iconico Gears of War: Judgment e di partner per lo sviluppo di Gears of War 1-3, siamo sempre stati appassionati della serie e della sua eredità."

"Tornare a collaborare al prossimo capitolo di questa saga leggendaria è un privilegio e un'opportunità entusiasmante per evolvere l'azione intensa e viscerale e la ricca narrazione che i fan hanno imparato ad amare. Siamo profondamente grati per la fiducia e il sostegno dei nostri partner in questo viaggio - afferma Sebastian Wojciechowski, CEO di People Can Fly."

"Gears of War: E-Day non è solo il nostro prossimo grande gioco; è un ritorno a ciò che rende i giochi di Gears of War speciali e autentici. Siamo lieti di collaborare con i talentuosi ragazzi di People Can Fly, che hanno fatto parte dell'eredità del nostro franchise per così tanto tempo. - dichiara Mike Crump, Studio Head, The Coalition."

"Il nostro team di People Can Fly, composto da fan sfegatati di Gears of War, si sta impegnando al massimo per creare un'esperienza che supererà le aspettative. Anche se non possiamo ancora condividere di più, non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui potremo mostrare tutte le cose eccitanti su cui abbiamo lavorato - dice Guillaume Barry, direttore dello sviluppo di PCF."

Ricordiamo che Gears of War: E-Day ci farà vivere l'invasione delle Locuste minuto per minuto secondo la spiegazione del team.