Gears of War: E-Day ci farà vivere l'invasione delle Locuste minuto per minuto, la spiegazione del team

Gears of War: E-Day sarà ambientato all'interno di molteplici giorni , come conferma il direttore creativo di Gears Matt Searcy.

Durante l'Xbox Games Showcase di giugno, Microsoft ha messo in campo un gran numero di prodotti di alto livello, chiudendo la conferenza con Gears of War E-Day , un prequel dell'intera saga ambientato 14 anni prima degli eventi del gioco originale. Questo capitolo, come è facile intuire dal nome, seguirà le vicende dell'Emergence Day, quando le Locuste hanno invaso il pianeta. Questo però non significa che l'avventura sarà letteralmente ambientata all'interno di una sola giornata.

Le parole del direttore creativo di Gears of War E-Days

Parlando con GamesRadar+ durante un'intervista di gruppo al Summer Game Fest 2024, Searcy ha rivelato che, pur vero che il fulcro del prequel è l'invasione dell'Orda delle Locuste in sé, la storia dell'E-Day include anche alcuni preparativi e, presumibilmente, le conseguenze dell'evento, estendendosi oltre i confini di un giorno di 24 ore.

"Non si tratta di un giorno, ma di più giorni", ha detto Searcy. "Ma si tratta dell'evento, come se si trattasse di stare con questi personaggi dal momento in cui, sai, sta per accadere [l'invasione], e [si tratta] di essere con loro ogni minuto, attraverso i giorni mentre tutto accade in città e di viverlo davvero attraverso i loro occhi, sia quello che sta accadendo a loro, sia quello che sta accadendo alla città intorno a loro, alle persone intorno a loro, agli altri personaggi".

L'impressione quindi è che il gioco ci farà vivere in modo intenso un periodi tempo superiore alle 24 ore, ma comunque breve.

Sappiamo inoltre che Gears of War E-Day vuole focalizzarsi sui momenti migliori della saga: ecco quali.