Sly Raccoon su PS4 con PS Plus Premium ha un problema: va troppo veloce!

Sly Raccoon (noto come Sly Cooper and the Thievius Raccoonus negli USA) per PS2 è un gioco classico molto amato, che gli appassionati possono vivere anche sulle console moderne grazia all'abbonamento PS Plus Premium per PlayStation 4 e PlayStation 5. Pare però esserci un problema di prestazioni con la versione per la vecchia console di Sony.

In questo caso il problema non è che il gioco perde frame, ma che al contrario va "troppo veloce"; precisamente circa il 10% secondo Bvr_GG, speedrunner della saga che ha grande esperienza con il videogioco. Su PS5 non vi è questo problema, afferma inoltre.