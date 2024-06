Obsidian parla dei licenziamenti presso Xbox e di come affronta il futuro

Gli ultimi anni non sono stati particolarmente positivi per l'industria dei videogiochi, in particolar modo per chi vi lavora all'interno. Sin dal 2023 sono stati licenziati oltre 16.000 sviluppatori, anche in grandi aziende in salute come Xbox e PlayStation. Parlando proprio di Microsoft, a maggio l'editore ha chiuso quattro team: Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games e Roundhouse Games.

Il pubblico ha avuto così l'impressione che anche creando giochi di qualità e ben recepiti, come successo con Hi-Fi Rush presso Tango Gameworks, non vi sia la certezza che il team di sviluppo possa sopravvivere. Cosa potrebbe quindi succedere ad altri team amati, come ad esempio Obsidian?