Avowed torna a mostrarsi con un trailer all'Xbox Games Showcase, ma ancora niente data di uscita

Tra i protagonisti del ricco Xbox Games Showcase 2024 andato in onda stasera c'è stato anche Avowed, che abbiamo rivisto con un nuovo trailer incentrato sulla storia, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Peccato che per l'occasione non sia stata indicata una data di uscita più precisa. Badate bene, il gioco non è stato rinviato e infatti viene ribadita l'uscita su PC, Xbox Series X|S e PC e Xbox Game Pass nel 2024. Probabilmente Microsoft e Obsidiad hanno intenzione di svelare questo dettaglio in un secondo momento.