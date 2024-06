Prince of Persia Le Sabbie del Tempo vuole dare più spazio a Farah, modificandola quanto basta

Purtroppo tale filmato non ha svelato nulla del gioco, se non il nuovo nome (ha perso la parola 'remake') e il fatto che sia previsto per il 2026 . Fortunatamente Ubisoft si è aperta un po' di più in una nuova intervista e ha parlato di Farah, il principale personaggio femminile del gioco.

Durante l'Ubisoft Forward la compagnia francese ha svelato una serie di novità per i suoi giochi in arrivo, dedicando chiaramente più tempo a quelli previsti per quest'anno come Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Shadows. Tra i tanti annunci vi è però stato anche Prince of Persia Le Sabbie del Tempo , ovvero il remake inizialmente svelato nel 2020 e subito pesantemente criticato dai giocatori.

Le parole di Ubisoft su Prince of Persia Le Sabbie del Tempo

Il direttore del gioco Michael McIntyre ha dichiarato. "Non racconteremo una storia diversa; è sempre la stessa storia che conosciamo dall'originale, perché era davvero una bella storia. Era bello che una storia d'amore venisse raccontata in un gioco in quel modo, e quindi vogliamo onorarla, ma ci sono molte sfumature nel modo in cui possiamo offrire una storia che pensiamo possa davvero arricchire l'esperienza dei giocatori".

Farah nella prima versione del remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo

"I personaggi dovrebbero risultare familiari a chi gioca, e questo è un obiettivo per noi, ma dovrebbe essere un po' come se uno strato venisse rimosso e si potesse vedere di più, che si potesse conoscere di più su di loro".

Secondo McIntyre, il più grande cambiamento legato alla storia che il remake sta apportando è quello di dare a Farah un ruolo più ampio. "Probabilmente il più grande sviluppo che abbiamo fatto è stato quello di rendere Farah più presente", ha detto. "Siamo in grado di aggiungere più interazioni tra lei e il Principe, in modo da ottenere di più dal loro rapporto. Passeranno semplicemente più tempo l'uno accanto all'altra".

Una candela spenta dal trailer di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo

La direttrice creativa Bio Jade Adam Granger ha aggiunto: "Una delle cose che mi sta molto a cuore è modernizzare Farah. Sebbene fosse un personaggio fantastico nell'originale, credo che le mancassero libertà d'azione e profondità come persona. Così l'abbiamo resa una vera compagna; ha dei motivi per essere lì, è una vera alleata, ma è anche una persona a tutti gli effetti, con un background, dei desideri, delle necessità, dei gusti. Vogliamo davvero rinnovarla come un grande personaggio, anche se non è giocabile".

"Per noi, l'affetto tra i due deve essere meritato, e deve essere realistico o rapportabile il fatto che lei si innamori del Principe e viceversa. Detto questo, stiamo mantenendo la trama così com'è; non stiamo aggiungendo tonnellate di scene supplementari. Quello che aggiungiamo per Farah è spesso facoltativo, per darle maggiore profondità senza prolungare troppo la narrazione".

Vi lasciamo infine al trailer ufficiale.