Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ha cambiato nome e ha un periodo di uscita

Come si vociferava, lo sviluppo de Le Sabbie del Tempo è stato azzerato dopo la pessima accoglienza riservata al primo reveal, i lavori sono ripartiti da capo ma non è ancora dato sapere esattamente chi si stia occupando di questo ambizioso rifacimento.

Ubisoft ha annunciato con un brevissimo teaser il periodo di uscita di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo , che nel frattempo ha anche cambiato nome perdendo la dicitura "Remake" che il progetto aveva in origine: il gioco arriverà nel 2026.

Un progetto sfortunato

Come certamente ricorderete, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato presentato nel 2020 con un trailer che ha lasciato interdetti i fan dell'originale del 2023, caratterizzato da uno stile grafico francamente discutibile e che in alcuni frangenti è addirittura stato trasformato in un meme.

Proprio sulla base di questa tiepida accoglienza, Ubisoft ha deciso di posticipare l'uscita del rifacimento in maniera indefinita, e da allora il progetto è scomparso dai radar, lasciandosi dietro solo una scia di rumor più o meno attendibili sul fatto che i lavori fossero stati riavviati da zero.

Al di là delle indicazioni sullo stato dello sviluppo, stabilire che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo uscirà nel 2026 significa anche creare un certo spazio per un franchise che ultimamente ha ricevuto parecchie attenzioni, grazie prima a The Lost Crown e poi a The Rogue Prince of Persia.