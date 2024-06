Ubisoft Forward, tutti i giochi e le informazioni dell'ultima conferenza dell'estate dei videogiochi

L' Ubisoft Forward arriva a chiudere in bellezza questa settimana dei videogiochi . Pochi giochi rispetto ai concorrenti, ma approfondimenti in grado di evidenziare tutte le qualità di questi progetti che evidenziano la solita poliedricità del colosso transalpino.

La conferenza minuto per minuto

Ad aprire le danze è un'orchestra dal vivo, Hollywood Chamber Orchestra, che introduce l'universo d di Guerre Stellari.

Star Wars Outlaws

Altra sorpresa, il filmato di gioco si apre con una delle tante attività secondarie che troveremo in Star Wars Outlaws, come una sorta di semplice videogioco. La demo è incentrata sulle tante attività di gioco, più precisamente sulla caccia ad un ricercato. Il gioco ci mette nei panni di una "canaglia" della serie, che prova a sbancare il lunario nel migliore dei modi. Tra visite ai bar e viaggi spaziali, visitiamo in tempo reale alcuni dei pianeti più celebri dell'universo di George Lucas come Tatooine. Siamo tra il primo e il secondo capitolo cinematografico, a cavallo della guerra dei cloni. L'azione si svolge tutta in tempo reale, dai viaggi interstellari all'esplorazione dei pianeti. Su di essi non mancheranno fortezze da saccheggiare, combattimenti e tante avventure. Il simpatico compagno di viaggio, Nyx, potrà essere utilizzato per diversi motivi, per distrarre i nemici o addirittura attaccarli. Il gioco finale promette grandissima varietà. Abbiamo visto una versione estesa della demo per tutti i dettagli di Star Wars Outlaws, quello che Ubisoft definisce il primo open world ambientato nell'universo di Star Wars.

XDefiant

Un cecchino di XDefiant

Si passa a XDefiant, lo sparatutto "All-star" di Ubisoft. In questo gioco ogni fazione è composta da personaggi presi in prestito dalle principali serie del colosso francese, come Far Cry, Splinter Cell e altre. Il gioco uscirà dall'early access il 2 luglio.

Skull and Bones

Arrivano la stagione 2 di Skull and Bones e con lei un mare di nuovi contenuti, navi, opzioni di personalizzazione e anche mostri marini. Arriverà anche la possibilità di gestire la propria flotta e una possibilità per giocare 5 contro 5 in multiplayer.

Prince of Persia

Il vecchio remake de Le Sabbie del Tempo

Sale sul palco Gwenn Berhault per parlare di 3 progetti legati al Principe di Persia. Il primo è un contenuto gratuito per The Lost Crown che aggiunge una porzione di storia, ma anche sfide, combattimenti e nuovi livelli platform da superare. Evil Empire porta The Rogue Prince of Persia alla conferenza e invita a provare l'early access con nuovi livelli, nemici, armi e contenuti. Torna anche il rifacimento di Prince of Persia The Sand of Time dopo l'annuncio problematico di qualche anno fa. Stavolta si vede solo una data, 2026, come finestra di lancio.

Rocksmith Plus

Rocksmith Plus arriva per dire che questo simulatore di chitarra può essere provato gratuitamente.

Avatar Frontiers of Pandora

Un Na'vi di Avatar Frontiers of Pandora

C'è spazio anche per Avatar Frontiers of Pandora, l'open world ambientato nell'universo cinematografico di Cameron. Il 16 giugno arriverà il primo story pack The Sky Breaker che aggiungerà i "grandi giochi" a questo universo. Qualcosa di sconvolgente, però, succede e ci troveremo nuovamente a combattere gli umani per vendicare il nostro popolo.

The Crew Motorfest

The Crew Motorfest presenta l'ultima stagione del primo anno del gioco. Il motorfest, però proseguirà il prossimo anno con una nuova isola hawaiana che arriverà gratuitamente nel gioco. Poi sarà il momento del Giappone.

Anno 117: Pax Romana

L'evocativa copertina di Anno 117: Pax Romana

Si passa ad un folle filmato nel quale si vede un predicatore predicare di fronte a capre e campi vuoti. In realtà è il preludio del nuovo Anno 117: Pax Romana, il nuovo capitolo della serie di strategici di Ubisoft. Come è possibile capire è ambientato durante l'impero romano e il nostro scopo sarà quello di espandere l'impero e i suoi commerci. Per la prima volta sarà possibile scegliere la provincia di partenza. Anno 117: Pax Romana arriverà nel 2025 su PC e console.

Assassin's Creed Shadows

Dopo una veloce carrellata delle novità di For Honor, Brawhalla, The crew Motorfest, Monopoly, Trackmania, Riders Republic e Battlecore si passa ad Assassin's Creed Shadows, il piatto fore della serata. Si comincia con un brano della colonna sonora eseguito dal vivo, per poi passare alle prime informazioni sul gioco, riassunte nella nostra anteprima. Il gioco è ambientato in un Giappone diviso, nel bel mezzo delle guerre scoppiate per unificare il paese. I protagonisti sono Naoe, una ninja silenziosa e leggera, e il massiccio samurai Yasuke. Due protagonisti dal modo di giocare completamente differente, uno diretto e uno indiretto, così da accontentare una più vasta platea di appassionati. Yasuke è diretto, brutale e incapace di muoversi silenziosamente per via dell'armatura, mentre Naoe è la classica adepta della serie, in grado di muoversi nelle ombre e di scalare i tetti della città, anche grazie al rampino. I paesaggi sono quelli tipici di questo periodo, con ciliegi in fiore, nonostante il meteo dinamico, risaie e le caratteristiche architetture del tempo.

I protagonisti di Assassin's Creed Shadows

Lo stile grafico sembra decisamente migliore che in passato, principalmente grazie all'abbandono di PS4 e Xbox One per concentrarsi su Series X|S e PS5, oltre all'immancabile PC. Le missioni potranno essere svolte indifferentemente con uno dei due protagonisti, quello che cambierà, ovviamente, sarà l'approccio alla partita. Assassin's Creed Shadows arriverà il 15 novembre.

Come sempre il CEO Yves Giullemot sale sul palco con una selezione dei talenti che lavorano per Ubisoft per ringraziare loro e i fan del supporto.

Cosa ve ne pare?