The Crew Motorfest si aggiorna con una nuova isola gratuita, veicoli e playlist con l'Anno 2

Tra i protagonisti dell'Ubisoft Forward 2024 non poteva mancare The Crew Motorfest . Per l'occasione sono state presentate alcune delle novità in arrivo con la Stagione 5 che darà inizio all' Anno 2 del racing game della compagnia francese, introducendo tantissime novità.

Le altre novità dell'Anno 2 di The Crew: Motorfest

Maui farà anche da palcoscenico per The Chase Squad, una nuova modalità di gara PvE in cui i giocatori sfrecceranno di notte in accesse competizioni lungo tutta l'isola, protagonista del trailer cinematografico che trovate nel player sottostante.

Sempre nella Stagione 5 arriverà la nuova playlist Made in Japan Volume 2, che introdurrà nuove gare, eventi e ambientazioni, con maggiori dettagli che verranno condivisi in una presentazione dedicata in programma per settembre. Seguiranno la Stagione 6 a marzo e la settima in programma per luglio 2025.