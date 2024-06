Anno 117: Pax Romana è stato svelato con un trailer all'Ubisoft Forward: diventate un governatore romano!

All'Ubisoft Forward di giugno la compagnia francese ha svelato Anno 117: Pax Romana, previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S che sarà disponibile nel 2025.

Il trailer è in realtà una piccola presentazione in live action di un oratore che prepara le varie regioni dell'Impero Romano per l'arrivo di un nuovo governatore, ovvero noi giocatori. Questo non ci dice molto del gioco, ma per fortuna Ubisoft ha dato qualche dettaglio aggiuntivo a voce.