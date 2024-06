Avatar: Frontiers of Pandora si espande con un DLC narrativo chiamato The Sky Breaker, in arrivo a breve

In occasione dell'Ubisoft Forward è stato annunciato l'arrivo dello Story Pack 1 di Avatar: Frontiers of Pandora, chiamato The Sky Breaker . Sarà disponibile a partire dal 16 luglio 2024, ossia tra poche settimane. Si tratta di un DLC narrativo compreso nel Season Pass o acquistabile singolarmente, che andrà ad aggiungere dei nuovi elementi alla storia del gioco, arricchendo l'esperienza nel suo complesso.

Il video

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che ha mostrato alcune sequenze di gioco che hanno mostrato alcuni dei nuovi luoghi visitabili e dei nemici che potremo affrontare. Non sembra essere un contenuto rivoluzionario, ma uno pensato per ampliare l'esperienza originale in modo da andare a soddisfare i fan.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora è disponibile per PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One. Si tratta di un action open world ambientato nell'universo narrativo creato dal regista James Cameron, arrivato al secondo film. I primi due hanno prodotto incassi miliardari, tanto che è già stata annunciata una terza pellicola.