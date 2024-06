Skull and Bones svela le novità della Stagione 2 e Stagione 3, sia per chi gioca da solo e per chi ama il PvP

All'Ubisoft Forward di giugno la compagnia francese ha svelato un nuovo aggiornamento per Skull and Bones , il suo live service a tema piratesco.

Il trailer di Skull and Bones Stagione 2 e Stagione 3

La Stagione 2, chiamata Chorus of Havoc, proporrà nuovi contenuti narrativi, una nuova nave (The Brig, veloce e manovrabile), un mostro marino da affrontare, il mastodontico Megalodon Lestari. Ci sarà anche un evento estivo, con nuove gare per ottenere ricompense uniche.

In riposta alle richieste del pubblico, ora possiamo gestione meglio le nostre flotte, nuove modalità Solo e PvE per chi non vuole giocare sempre contro altri giocatori. Ovviamente non mancano nuovi potenziamenti per rendere le navi personali

Pe quanto riguarda la Stagione 3, chiamata Into The Dragon's Wake, che proporrà una nuova fazione a tema cinese (The Dragon's Claw), con un nuovo mostro, un drago volante cinese. Inoltre sarà introdotta anche una nuova modalità PvP per 5 vs 5.