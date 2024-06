La Stagione 1 di XDefiant è stata presentata con un trailer, ecco data di uscita e le novità in arrivo

Durante l'Ubisoft Forward di stasera c'è stato spazio anche per annunciare delle novità per XDefiant, lo sparatutto multiplayer free-to-play lanciato poche settimane fa su PC e console. Per l'occasione è stata svelata la data di uscita della Stagione 1 "GSK" e i nuovi contenuti in arrivo per tutti i giocatori.

Il lancio della prima season è fissato al 2 luglio, preceduto con una presentazione dedicata in pompa magna in programma il giorno prima, l'1 luglio, dove verranno offerti maggiori dettagli sui contenuti inediti e le modifiche al bilanciamento che verranno introdotte dagli sviluppatori.