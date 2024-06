Star Wars Outlaws apre l'Ubisoft Forward con due entusiasmanti filmati di gameplay

L'Ubisoft Forward parte alla grande con un filmato di gameplay di più di dieci minuti dell'attesissimo Star Wars Outlaws, cui ha fatto seguito un altro video dello stesso gioco, in arrivo il 30 agosto 2024 su PC, Xbox Series X/S e PC. Il video inizia con una citazione a uno dei primissimi giochi di Star Wars in grafica wireframe, quindi vediamo la protagonista Kay Vess girare per un locale, quindi esce per andare verso la sua astronave e iniziare una missione di ricerca. La vediamo girare per un mercato, in cui può acquistare dei rifornimenti, quindi raggiungere il velivolo e andare a mettersi ai comandi.

Partita per lo spazio, si ritrova in un campo di asteroidi dove subisce un attacco da parte di alcuni criminali. Inizia lo scontro che ci permette di valutare il sistema di combattimento, con la voce narrante che ci spiega come la reputazione di Vess venga influenzata da queste imprese.