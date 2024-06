iOS 18 arriva oggi con tante novità per iPhone all'insegna della personalizzazione

Nel corso della WWDC Apple ha presentato le novità di iOS 18, il nuovo sistema operativo per iPhone, da oggi disponibile per gli sviluppatori e in arrivo per il pubblico durante il corso dell'autunno. L'aggiornamento include come al solito un buon numero di novità, in particolare stavolta legate a funzionalità per la personalizzazione.

Ad esempio, con iOS 18 le icone delle app cambiano colore automaticamente nella modalità scura e gli utenti possono decidere il colore del loro sfondo per creare un look unico. Le app possono anche essere spostate liberamente nella schermata iniziale. Il Centro di Controllo invece è stato riprogettato con la "Controls Gallery", che permette di ingrandire o rimpicciolire a piacimento le dimensioni delle icone in base alle proprie necessità. Inoltre è possibile personalizzare anche i controlli della schermata di blocco.