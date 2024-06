I fan di PlayStation stanno implorando Sony di rispondere all'Xbox Showcase

I live stream estivi hanno di fatto sostituito le conferenze dell'E3, manifestazione ormai morta e sepolta. L'anno scorso Sony organizzò un PlayStation Showcase, ma quest'anno si è limitata a uno State of Play , sicuramente più semplice da organizzare, ma di minore impatto rispetto a un evento maggiore. Del resto se i giochi da presentare non ci sono, non si possono certo inventare, ma i fan bramavano qualcosa di più, con l'enorme Xbox Showcase che ha in qualche modo fatto scoppiare il malcontento.

Il clamosoro Xbox Showcase di ieri non è passato inosservato in casa d'altri, tanto che uno degli effetti che ha prodotto è la richiesta a viva voce di alcuni fan PlayStation a Sony di rispondere con dei live stream dello stesso livello.

Le parole dei fan

"Spero che abbiate visto lo Showcase," ha scritto un fan. "Questo è quello che vogliamo." Un altro ha aggiunto: "Dateci uno showcase così bello." Un altro ancora ha semplicemente detto: "Impara dall'Xbox Showcase, Sony."

La Aloy di LEGO Horizon Adventures

Nell'epoca del dominio della comunicazione social, certe reazioni di pancia non stupiscono, ma è indubbio che molti si aspettino di più dalla piattaforma dominante del mercato tradizionale. Detto questo, durante lo State of Play le novità non sono mancate, come il gameplay di Concord e l'annuncio del nuovo Astro Bot, entrambi prossimi all'uscita. Qualcuno si è però chiesto come mai escludere dallo State of Play LEGO Horizon Adventures, considerando che fa parte di una delle proprietà intellettuali più forti di PlayStation, nonostante sia un gioco multipiattaforma.

Microsoft di suo ha sbancato, tornando a mostrare giochi già annunciati e molto attesi, come Avowed, Fable, Perfect Dark, State of Decay 3 e altri ancora, e presentando diverse novità come il nuovo DOOM e Gears of War: E-Day.