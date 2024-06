Tutti i contenuti già pianificati per Suicide Squad: Kill the Justice saranno pubblicati, nonostante il flop

Si parla dei contenuti già annunciati con la roadmap ufficiale , quindi non di quelli in sviluppo ma ancora non svelati al pubblico. Immaginiamo che non pubblicarli potrebbe creare più di qualche problema a Warner Bros. dal punto di vista legale, visto che potrebbe essere considerata pubblicità ingannevole, quindi non dovrebbe trattarsi solo di buona volontà.

L'editore Warner Bros. Games ha dichiarato che tutti i contenuti già pianificati per Suicide Squad: Kill the Justice League saranno pubblicati , nonostante il gioco sia un enorme flop, per adesso il più grande dell'anno.

Un progetto fallimentare

Comunque sia, non sono stati svelati i piani successivi, anche se non crediamo che ci saranno altri contenuti, quantomeno di grosso calibro. Considerando come sono finiti diversi live service, come ad esempio Marvel's Avengers, Warner Bros. potrebbe anche decidere di staccare la spina.

Gli eroi di Suicide Squad: Kill the Justice League

Stando a IGN.com, quando è stato chiesto a un rappresentante dell'editore sui piani futuri per Suicide Squad: Kill the Justice League, la risposta è stata evasiva: "Non stiamo ancora discutendo nulla che non sia stato annunciato".

La dichiarazione non è in contrasto con le voci che vogliono la quanti stagione come l'ultima. Secondo quanto programmato attualmente, la quarta stagione potrebbe iniziare a gennaio 2025, mentre la quinta ad aprile 2025.

Suicide Squad: Kill the Justice League non ha mai convinto i giocatori, anche a causa di alcuni grossi pregiudizi (molti non volevano che Rocksteady si dedicasse a un live service). Lanciato a febbraio 2024, ha faticato da subito a trovare il suo pubblico, ottenendo dei risultati molto deludenti. I contenuti successivi non sono serviti a risollevarlo. Per il resto vi ricordiamo che è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.