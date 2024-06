Giornalista IA ha accusato un innocente di essere un predatore sessuale, sotto processo anche Microsoft

Le intelligenze artificiali generative colpiscono ancora, verrebbe da dire: hanno diffamato un uomo innocente accusandolo di essere un predatore sessuale, con tanto di complicità indiretta da parte di Microsoft. Si tratta della classica allucinazione che colpisce questi avanzatissimi modelli di linguaggio, ma è particolarmente grave considerando le implicazioni del caso.

A scoprire la diffamazione è stato un giornalista del New York Times che, analizzando il sito di notizie AI BNN Breaking, ha scoperto un articolo in cui il presentatore Dave Fanning veniva accusato di essere sotto processo per via di comportamenti da predatore sessuale. Il presentatore coinvolto nel processo non era in realtà lui, ma l'IA lo ha indicato come tale presentandolo così ai lettori del sito.