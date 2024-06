Le edizioni da collezione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sono state svelate da Konami

Konami ha pubblicato un nuovo episodio del Metal Gear Solid Legacy Series, una sorta di mini-documentario che ripercorre la storia della serie e che in questo appuntamento si concentra in particolar modo sull'atteso Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e presenta per l'occasione anche le edizioni da collezione fisiche del gioco.

In particolare, il rifacimento del terzo capitolo sarà disponibile nei nostri lidi anche nel formato Deluxe Edition (l'immagine in testa alla notizia), che in base a quanto mostrato include uno steelbook esclusivo, una toppa della Fox (l'agenzia governativa in cui milita Naked Snake) e dell'iconico punto esclamativo della serie, delle cartoline con illustrazioni con i personaggi del gioco, il tutto racchiuso in box di cartone con copertina in bianco e nero. Inoltre, sarà disponibile una Day One Edition a edizione limitata, che include dei bonus che verranno svelati in seguito.