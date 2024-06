Funko Fusion torna a mostrarsi con un video gameplay, è l'action basato sulle celebri figure da collezione

Tra i tanti giochi mostrati in questi incandescenti giorni di showcase a tema videoludico, c'è stato anche Funko Fusion, l'avventura basata sulle celebre statuette da collezione di Funko e realizzata da 10:10 Games, un team creato dal fondatore di TT Games, studio autore di moltissimi giochi LEGO di successo. Per l'occasione è stato mostrato un nuovo video di gameplay, che trovante nel player sottostante.

Funko Fusion è un action adventure che sarà possibile affrontare in solitaria o in compagnia di altri giocatori in modalità cooperativa. Il titolo presenterà oltre venti tra i franchise più popolari della linea Funko, come Shaun of the Dead, Ritorno al Futuro, The Umbrella Accademy, La Cosa e Battlestar Galactica, che daranno vita a molte situazioni differenti fondendo con umorismo produzioni cinematografiche e televisive amate da ogni generazione a meccaniche di gioco divertenti adatte ai giocatori di ogni età e azioni frenetiche e adrenaliniche.