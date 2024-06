La data d'uscita di Empire of the Ants è stata svelata da un nuovo trailer pieno di formiche

L'editore francese Microids e lo studio di sviluppo Tower Five hanno annunciato la data d'uscita dello strategico fotorealistico Empire of the Ants , con la pubblicazione di un nuovo trailer: 7 novembre 2024. Sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S e continua a vantare una grafica di grande impatto. Se siete ansiosi di giocare a questa nuova trasposizione dell'opera di Bernards Werber, ora sapete quando potrete farlo.

Nei panni di una formica

Come detto, Empire of the Ants è stato sviluppato da Tower Five utilizzando l'Unreal Engine 5. L'obiettivo è quello di offrire ai giocatori un'esperienza strategica in tempo reale profonda e particolare, accompagnata da un enorme realismo grafico.

Come accennato, il gioco è tratto dal romanzo di Bernard Werber, che ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo con il suo universo affascinante e le sue intuizioni sulla natura umana. Non è la sua prima versione videoludica, ma immaginiamo che molti non ricordino la precedente, visto che sono passati anni dalla pubblicazione e non ebbe una grossa risonanza.

Se volete avere altri dettagli, leggete il nostro speciale in cui abbiamo provato a descrivere che tipo di esperienza ci troveremo a vivere nei panni di queste piccole creature.