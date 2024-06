Steam Next Fest iniziato: è ora di correre a scaricare le centinaia di demo gratis

Rispettata anche la tradizione dei live stream con gli sviluppatori , che non solo mostrano le loro opere, ma rispondono anche alle domande. Insomma, è un evento di primo livello che non ha eguali tra le piattaforme di digital delivery e che conferma l'impegno di Valve nel mettere gli sviluppatori in contatto con i videogiocatori.

Come sempre, dalla pagina ufficiale dell'evento è possibile esplorare tutte le proposte, scaricare quelle che si desidera provare , aggiungere alla lista dei desideri decine di giochi e vivere in spensieratezza questo periodo di vera festa del videogioco.

Steam ha lanciato il nuovo Next Fest , con tante demo gratis scaricabili da tutti, che consentono di provare i giochi in arrivo su PC nei prossimi tempi (alcuni sono già disponibili). Parliamo di centinaia di titoli dei generi più disparati, tra i quali troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro.

Qualche demo da provare

Difficile segnalare delle demo specifiche in questa sede, considerando quante ce ne sono, ma possiamo provarci. Ad esempio potreste provare l'hack & slash Flintlock: The Siege of Dawn, la nuova fatica dello studio di Ashen, oppure il remake di Riven di Cyan Worlds, la rivisitazione 3D di uno dei capolavori del genere delle avventure grafiche.

Uno degli edifici di Riven

Se vi piacciono le storie profonde, potreste provare Thalassa: Edge of the Abyss, che vi porterà sul fondo dell'oceano, mentre se vi piacciono i giochi investigativi non negatevi The Rise of the Golden Idol, un altro capitolo della serie Golden Idol.

Di esempi fattibili ce ne sarebbero molti altri, ma ci siamo capiti, quindi non trattenetevi nei download e mettete a dura provare i vostri SSD, Hard Disk o quello che volete.