Il gameplay di Dragon Age The Veilguard verrà mostrato domani, ecco l'orario e un assaggio della presentazione

In coda alla presentazione del primo trailer di Dragon Age: The Veilguard mostrato ieri sera, Bioware ha promesso che vedremo le prime sequenze di gameplay in una presentazione apposita molto presto, per la precisione domani. Ora abbiamo anche un orario preciso: l'appuntamento è fissato alle 17:00 italiane di martedì 11 giugno.

Per ingannare l'attesa l'account X ufficiale della serie ha pubblicato un assaggio della presentazione di domani sotto forma di un brevissimo video gameplay che trovate qui sotto. Il filmato mostra una brevissima sequenza di gameplay di pochi secondi che mostrano il personaggio del giocatore e Varrick aggirarsi tra le strade dell'impressionante città di Minrathous, sovrastata da una palazzo a forma di semi-cerchio nel cielo.