Dragon Age: The Veilguard ha un periodo di uscita, ecco il nuovo trailer dell'Xbox Games Showcase

Dragon Age: The Veilguard, in precedenza noto come Dreadwolf, era uno dei giochi più attesi dell'Xbox Games Showcase e non ha deluso le aspettative. Durante l'evento di Microsoft è stato mostrato un trailer cinematografico del gioco e svelato il periodo di uscita su PC e console, fissato all'autunno di quest'anno.

Niente gameplay in questa sede, ma come suggerito da Bioware ed Electronic Arts questo primo trailer si concentra sui personaggi principali che comporranno il nostro party e che saranno il fulcro della narrazione del gioco. Tra questi ci sono anche alcune vecchie conoscenze come Lace Harding e abbiamo visto anche Varric, seppur non sembrerebbe far parte dei personaggi giocabili.