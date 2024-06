Dragon Age: The Veilguard permetterà di avere storie d'amore con tutti i compagni, a prescindere dal genere

Dragon Age: The Veilguard ha scelto di intraprendere la stessa strada di Baldur's Gate 3 per quanto riguarda le storie d'amore: saranno possibili con tutti i compagni , a prescindere dal genere. Ancora non si ha il quadro completo del party e di come funzionerà, ma BioWare ha già annunciato che il giocatore potrà reclutare un totale di sette compagni unici nel corso della storia, ognuno appartenente a una diversa fazione di Thedas.

Amori multipli

Come detto, per ora i dettagli latitano in merito e bisogna attendere la presentazione dell'11 giugno per saperne di più sull'intero gioco, considerando che per ora non ne è mai stato mostrato ufficialmente il gameplay, nonostante alcuni furti di dati avvenuti in passato con video annessi.

A sollevare il punto è stato il General Manager di BioWare Gary McKay, in un'intervista concessa alla testa IGN. L'uomo ha dichiarato che i giocatori potranno "avere storie d'amore con i compagni che vogliono." Purtroppo anche lui non è sceso molto nei dettagli, quindi non si è capito benissimo se tutti i personaggi saranno pansessuali o se ci saranno delle caratterizzazioni in tal senso.

Comunque sia, la scelta di BioWare non dovrebbe destare grosso scalpore, considerando che proprio Dragon Age 2 nel 2010 è stato uno degli apripista nell'ampliare le scelte per le storie d'amore nei giochi di ruolo elettronici. Recentemente, inoltre, abbiamo visto diversi GDR che hanno lavorato sul punto, come Baldur's Gate 3 e Cyberpunk 2077, con scelte diverse in termini di design narrativo, ma comunque mirate a un'apertura rispetto al tema.

Per il resto vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard dovrebbe uscire nei prossimi mesi. C'è chi parla di fine 2024 e chi di inizio 2025. Staremo a vedere. Ci potremo giocare su PC, Xbox Series X/S e PS5. Chissà se anche su Super Nintendo Switch.