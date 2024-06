La serie Diablo ha raggiunto i 100 milioni di giocatori. L'annuncio è stato dato da Blizzard tramite i suoi canali social, dove ha pubblicato un artwork celebrativo che mostra il percorso fatto finora.

Il testo di accompagnamento è in realtà molto stringato e non vengono forniti dati più precisi. Viene semplicemente detto: "Da Diablo I a Diablo IV più di 100 milioni di giocatori si sono uniti per lottare contro l'inferno. Sanctuary vi ringrazia." Tutto qui. Non viene detto qual è stato l'episodio di maggior successo e, per gli ultimi capitoli, non viene spiegato su quali piattaforme hanno avuto più riscontri, anche se immaginiamo che il PC sia in testa, considerando che parliamo di una serie nata e cresciuta su questa piattaforma.